По Латвии вновь проедет автомобиль Google Street View
Этим летом по Латвии снова проедет автомобиль Google Street View, чтобы обновить данные на карте Google Maps, сообщила представитель предприятия. Об этом пишет Skaties.lv .
В этот раз особое внимание будет уделено обновлению информации о междугородних дорогах.
Сейчас функция Street View доступна более чем в 85 странах по всему миру. Она дает пользователям возможность посмотреть панорамные фото улиц и дорог. Функция также доступна в программе Google Earth и мобильном приложении Google Maps.
Портал указывает, что Google обещает защитить приватность данных. Перед публикацией фотографии проходят специальную обработку, чтобы скрыть лица попавших на фото людей и регистрационные номера автомобилей. Делается это для избежания идентификации попавших на снимки персон и транспортных средств.
Автомобиль Google Street View начнет свой путь 25 июля, а его путешествие займет приблизительно два месяца. В прошлый раз фотоснимки для карты Латвии в Google Maps делались в 2011 году.
Фото: flickr.com/Jeff Arsenault