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Этим летом по Латвии снова проедет автомобиль Google Street View, чтобы обновить данные на карте Google Maps, сообщила представитель предприятия. Об этом пишет Skaties.lv .

В этот раз особое внимание будет уделено обновлению информации о междугородних дорогах.

Сейчас функция Street View доступна более чем в 85 странах по всему миру. Она дает пользователям возможность посмотреть панорамные фото улиц и дорог. Функция также доступна в программе Google Earth и мобильном приложении Google Maps.

Портал указывает, что Google обещает защитить приватность данных. Перед публикацией фотографии проходят специальную обработку, чтобы скрыть лица попавших на фото людей и регистрационные номера автомобилей. Делается это для избежания идентификации попавших на снимки персон и транспортных средств.

Автомобиль Google Street View начнет свой путь 25 июля, а его путешествие займет приблизительно два месяца. В прошлый раз фотоснимки для карты Латвии в Google Maps делались в 2011 году.

Фото: flickr.com/Jeff Arsenault