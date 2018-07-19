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Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) отказало в предоставлении латвийского гражданства генеральному секретарю Бразильской конфедерации футбола (БКФ) Валтеру Фелдмансу, семья которого эмигрировала в южноамериканскую страну из Латвии в 1926 году, пишет Latvijas avīze.

Фелдманс хочет получить гражданство Латвии вместе с его двоюродными братья, однако все они получили отказ.

"Мои дедушка и бабушка в предвоенное время были известными людьми в обществе, поскольку мой дед был раввином в Ливани. И моя мама, и ее родители и сестра были латвийскими гражданами и, мне казалось, что не будет никаких трудностей ни у меня, ни у моих двоюродных братьев получить гражданство. Много лет назад мы отправили необходимые документы управлению в Риге, однако получили отказ, поскольку в анкете, которую надо заполнить, мы написали, что являемся евреями, а не латышами. Но мой двоюродный брат, который взялся за решение этого вопроса, не опустил руки и попробует еще раз", - рассказал Фелдманс.

По его словам, генеральный секретарь БКФ и его родственники хотят получить латвийское гражданство, потому что в связи со спецификой профессии Фелдманса, ему часто приходится посещать страны ЕС, а латвийский паспорт облегчил бы процесс путешествий.

Фелдманс рассказал, что его матери было два года, а ее сестре четыре, когда они вместе с семьей приехали в Сан-Паулу. Отец генерального секретаря ранее жил в Польше, однако с началом Второй мировой войны СССР оккупировал польскую часть Волыни, которая теперь находится на территории Украины, и у Фелдманса больше не осталось связей с Польшей.

Он также долгие годы занимался политикой - он работал в самоуправлении Сан-Паулу, а в парламенте Бразилии вел деятельность на протяжении 12 лет. По профессии Фелдманс является врачом, он также издал книгу по иммунологии.

"В Бразилии живут представители разных народов и я знаю, что нет никаких проблем получить гражданство в той стране, где человек родился или откуда приехали его самые близкие родственники. Эти люди мне рассказывали, что в Португалии, Италии, Франции и Германии процесс получения гражданства проходил без затруднений. Я понимаю, что мой отец, который уже умер, не смог бы получить польское гражданство, но я не понимаю проблему в Латвии", - заявил Фелдманс.

Люди, которые хотят получить гражданство Латвии, обращаются к почетному консулу в штате Сан-Паулу Дайне Гутманис.

"Не только один Фелдманс, но и другие люди в Бразилии, которые никогда не участвовали в латышском обществе, узнали, что они могут стать двойными гражданами, получив латвийское гражданство, потому что когда-то один из родственников был подданным Латвии. Но им же больше ничего не нужно, кроме латвийского паспорта для путешествий по странам Европы без визы. И вдруг расцветает большая любовь к Латвии", - рассказала Гутманис.

Однако консул добавила, что в случаях отказа УДГМ должны написать текст на понятном латышском языке, поскольку там упоминаются статьи законодательства и прочее.

"У этих людей нет ни малейшего представления о каких нормативных актах идет речь, в гражданстве отказали и человек не понимает, по какой причине это было сделано", - указала Дайна Гутманис.

Фото: flickr.com/Adriana Spaca