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Семья убитого адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса обратилась в Латвийский совет присяжных адвокатов с заявлением возбудить дисциплинарное дело против адвоката Алдиса Гобземса и исключить его из адвокатуры, пишет Skaties.lv.

Брат покойного Кристап пояснил, что в заявлении указаны 10 случаев оскорбления чести и достоинства Мартиньша Бункуса, который в период с 7 по 10 июля совершил адвокат Гобземс.

«Брат убитого Кристапс Бункус должен находиться в тюрьме. Пусть пишет заявления хоть Папе римскому, меня это не пугает» - прокомментировал Гобземс обвинения в своей адрес.

Также он добавил, что с подобными предложениями ранее уже выступал и адвокат Ромуальд Вонсович, так как Гобземс о нем тоже публично высказывался.

Как сообщалось ранее, Алдис Гобземс уотверждал, что сотрудники различных госучреждений помогали убитому Мартиншу Бункусу реализовывать незаконные сделки через процесс неплатежеспособности SIA Rego Trade.

Напомним, 30 мая Бункус, застреленный рядом с Лесным кладбищем в Риге, был убит из автоматического оружия.

Фото: twitter.com/ltvzinas