Латвия по-прежнему последняя в Балтии по экономическому развитию (13)

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Общество | 20 июля 2018 года, 10:38

Согласно оценке американской компании The Boston Consulting Group (BCG) по устойчивому экономическому развитию (SEDA), из 152 стран, представленных в списке, Латвия расположена на 36-м месте. Соседние Литва и Эстония расположились на 34-й и на 25-й строчке.

Так, экономический рост и благосостояние Латвии оценивается в целом в 66,1 пункт из 100.

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По отдельным позициям, например, таким, как равноправие (80,1), здоровье населения (79,2) и институт гражданского общества (73,8) Латвия занимает достаточно высокие показатели.

Тревожно низкий показатель у Латвии в графе "доходы населения" (34).

Возглавляет перечень стран Норвегия (85,3), Швейцария (83,8) и Исландия (83,7). Последние позиции занимают Йемен (23,9), Чад (20,4) и Центрально-Африканская Республика (16,1).

Комментарии 13
1 час назад
Латвия по-прежнему последняя в Балтии по экономическому развитию--За то как пляшут и поют!!!!!!!!
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Точняк1 час назад
Действительно,каким всё же мощным был СССР,если местным,понадобилось аж четверть века,что бы превратить передовую и цветущую республику в составе Великой Страны,в нищебродную помойку эйропэйского "союза".
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Какой кошмар!2 часа назад
Что делать ?! Может посадить в Сейму 200 человек и тогда, эх, рванём ?
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