Общество |

Согласно оценке американской компании The Boston Consulting Group (BCG) по устойчивому экономическому развитию (SEDA), из 152 стран, представленных в списке, Латвия расположена на 36-м месте. Соседние Литва и Эстония расположились на 34-й и на 25-й строчке.

Так, экономический рост и благосостояние Латвии оценивается в целом в 66,1 пункт из 100.

По отдельным позициям, например, таким, как равноправие (80,1), здоровье населения (79,2) и институт гражданского общества (73,8) Латвия занимает достаточно высокие показатели.

Тревожно низкий показатель у Латвии в графе "доходы населения" (34).

Возглавляет перечень стран Норвегия (85,3), Швейцария (83,8) и Исландия (83,7). Последние позиции занимают Йемен (23,9), Чад (20,4) и Центрально-Африканская Республика (16,1).

Are countries converting wealth to well-being for their citizens in line with what would be expected given their income levels? Explore our interactive to find out which countries are the best: