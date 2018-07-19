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На этой неделе в Видземе было зарегистрировано два случая, когда поезд проехал по рельсам, на которых спали люди, сообщили в управлении Видземского региона Госполиции. Об этом пишет Latvijas avīze.

В среду, 18 июля, полицейские получили информацию о том, что в Цесисском крае грузовой поезд сбил человека около железнодорожной станции. Стражи порядка отправились на место происшествия и выяснили, что мужчина 1970 года рождения заснул между рельсами и над ним проехал поезд. Латвиец не получил никаких телесных повреждений.

16 июля после обеда также была получена информация о том, что в Аматском крае около железнодорожной станции поезд сбил человека. Стражи порядка отправились на место происшествия и констатировали, что между рельсами лежала женщина 1964 года рождения, над которой проехал поезд.

По словам самой пострадавшей, она была сильно пьяна и не помнила, что заснула между рельсами. Женщина не могла вспомнить и то, что над ней проехал поезд. У нее также не нашли никаких телесных повреждений.

По поводу случившегося в Аматском крае начато административное дело.

Фото: pixabay.com