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Компания розничной торговли Rimi Latvia постепенно откажется от магазинов бренда Supernetto, заменив их на Rimi Mini, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.

В течение следующего года все магазины Supernetto в Латвии закроются и перейдут на бренд Rimi Mini, сказал он.

Преобразование нескольких магазинов уже завершилось, в том числе в Вентспилсе, Даугавпилсе, Сигулде, Риге.

По словам Турлайса, магазины Rimi Mini объединяют в себе качества Rimi и Supernetto, например, в них представлены 600 самых любимых товаров покупателей Supernetto по тем же ценам. Как и в Rimi, в мини-магазинах имеется небольшая пекарня, расширен ассортимент овощей и фруктов.

В прошлом году оборот Rimi Latvia составил 870,429 млн евро, что на 4,8% больше, чем в 2016 году, а прибыль увеличилась на 27,3% до 40,847 млн евро.

Фото: flickr.com/Artūrs Kozulis