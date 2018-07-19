В Латвии закроются все магазины Supernetto (3)

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Общество | 19 июля 2018 года, 15:19

Компания розничной торговли Rimi Latvia постепенно откажется от магазинов бренда Supernetto, заменив их на Rimi Mini, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.

В течение следующего года все магазины Supernetto в Латвии закроются и перейдут на бренд Rimi Mini, сказал он.

Преобразование нескольких магазинов уже завершилось, в том числе в Вентспилсе, Даугавпилсе, Сигулде, Риге.

По словам Турлайса, магазины Rimi Mini объединяют в себе качества Rimi и Supernetto, например, в них представлены 600 самых любимых товаров покупателей Supernetto по тем же ценам. Как и в Rimi, в мини-магазинах имеется небольшая пекарня, расширен ассортимент овощей и фруктов.

В прошлом году оборот Rimi Latvia составил 870,429 млн евро, что на 4,8% больше, чем в 2016 году, а прибыль увеличилась на 27,3% до 40,847 млн евро.

Фото: flickr.com/Artūrs Kozulis

Комментарии 3
yes24 минуты назад
а зарплаты как в мухасранске
2
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Кузя20 минут назад
А прибыль увеличилась за счёт увеличения оборота ( который так себе) или все же за счёт увеличения цен? Скорей всего в Мини Рими цены со временем сравняются с Рими , что не Good.
1
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шустрый36 минут назад
Более чем странное соотношение оборота и прибыли....
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