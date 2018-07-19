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В начале июля в силу вступили поправки к Административному кодексу, которые предусматривают новые денежные штрафы для велосипедистов, не уступающих дорогу пешеходам и другим транспортным средствам, а также не подающим сигнал о своих маневрах, пишет Skaties.lv.

В случае, если полиция станет свидетелем того, как велосипедист не уступил дорогу, ему грозит штраф размером до 30 евро, пишет портал. Стражи порядка напоминают, что пешеходам полагается преимущество на тротуарах, поэтому велосипедист должен быть внимательным, чтобы не создавать им неудобств.

Между тем, если велосипедист не показывает рукой о планируемом изменении направления своего пути, ему придется заплатить штраф в размере 7 евро.

Ранее сообщалось, что с 5 июля вступят в силу новые штрафы для автоводителей, нарушающих правила дорожного движения. Поправки к закону о дорожном движении были одобрены Сеймом Латвии перед праздником Лиго.

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