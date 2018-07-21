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"Кровавую" Луну можно будет увидеть во время самого продолжительного в 21 веке лунного затмения, которое состоится 27 июля, сообщает The Independent.

Также, во время затмения наблюдатели смогут увидеть на небе Марс более ярким, чем обычно. Впервые за последние 15 лет планета пройдет так близко от Земли.

Затмение продлится 1 час и 43 минуты и станет самым продолжительным в этом веке. Причина в том, что Луна пройдет на довольно большом расстоянии от Земли.

Лучшее место для наблюдения за "кровавой" Луной, по мнению члена Королевского астрономического общества Роберта Массея, находится в Восточной и Южной Европе. В то время, как жители американского континента совсем не смогут увидеть затмение.

"Это действительно потрясающая и редкая возможность — увидеть на ночном небе одновременно лунное затмение и Марс. Это прекрасный шанс для фотографов", — говорит Массей.

28, 29 июля пройдет ежегодный метеорный поток Дельта Аквариды. Это средний поток, который способен вырабатывать 20 метеоров в час. Начинается он еще 12 июля, но его пик прогнозируется именно на ночь 28-го и утро 29-го числа.

Так как луна почти полная, насладиться красотой явления в этом году будет крайне тяжело, но увидеть самые яркие метеоры вполне возможно. Лучше всего наблюдать за ночным, предрассветным небом вдали от города.

Фото из Flickr/Garnero Tristan Photographie