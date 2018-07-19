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В пятницу, как и в четверг, в Латвии будет очень теплая и влажная погода, местами ожидаются сильные грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Грозовые тучи будут малоподвижны, поэтому местами возможны особенно сильные ливни, а на большей части территории страны осадков будет мало или не будет вообще.

Вероятность ливней меньше на морском побережье, больше - во второй половине дня в восточной части Латвии. Гроза может сопровождаться градом и шквальным ветром.

Будет преобладать слабый до умеренного северный ветер.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью местами образуется туман, на западном Курземском морском побережье туман возможен даже днем.

Температура воздуха ночью - от +14 до +20 градусов, днем - от +24 до +29 градусов, на западном Курземском побережье - от +19 до +23 градусов.

В Риге в пятницу переменная облачность, днем возможны грозовые тучи, слабый до умеренного северный, северо-западный ветер. В центре города ночью будет не холоднее +19 градусов, днем воздух прогреется до +27 градусов.