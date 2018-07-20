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С 20 по 22 июля в Салацгриве пройдет фестиваль Positivus. Госполиция напоминает, что отправляющимся туда гостям нужно остерегаться воров, а поездку и дорогу стоит продумать заранее.

Представитель Госполиции Артис Велшс в интервью Латвискому радио отметил, что на подобные мероприятия не стоит брать ценные вещи.

"Практика показывает, что в палаточном городке, где люди оставляют свои вещи, кражи происходят. Еще одно нарушение, за которое регулярно ловят посетителей Positivus – пребывание в состоянии наркотического опьянения или хранение наркотических веществ, чаще всего – марихуаны", - рассказал Велшс.

Полиция будет использовать кинологов со специально натасканными на наркотики собаками.

"Мы работаем как на территории фестиваля, при входе, так и в палаточном городке. Совет – не брать такие вещи с собой, не создавать самим себе неприятностей с законом", - отметил он.

Как ранее писал Mixnews в связи с ограничениями дорожного движения организаторы фестиваля Positivus призывают посетителей планировать поездку в Салацгриву своевременно, поскольку могут образоваться пробки.

Также свои рекомендации посетителям фестиваля дала Продовольственно-ветеринарная служба, представив в соцсетях соответствующую инфографику.

Saulainu festivāla laiku un tikai pozitīvas emocijas vēlot, daži padomi un atgādinājumi #Positivus18 pic.twitter.com/z06C97UIwH — PVD (@pvd_gov_lv) 20 июля 2018 г.

Фото: Mixnews.lv