Без марихуаны и ценных вещей: полиция предупредила посетителей Positivus (5)
С 20 по 22 июля в Салацгриве пройдет фестиваль Positivus. Госполиция напоминает, что отправляющимся туда гостям нужно остерегаться воров, а поездку и дорогу стоит продумать заранее.
Представитель Госполиции Артис Велшс в интервью Латвискому радио отметил, что на подобные мероприятия не стоит брать ценные вещи.
"Практика показывает, что в палаточном городке, где люди оставляют свои вещи, кражи происходят. Еще одно нарушение, за которое регулярно ловят посетителей Positivus – пребывание в состоянии наркотического опьянения или хранение наркотических веществ, чаще всего – марихуаны", - рассказал Велшс.
Полиция будет использовать кинологов со специально натасканными на наркотики собаками.
"Мы работаем как на территории фестиваля, при входе, так и в палаточном городке. Совет – не брать такие вещи с собой, не создавать самим себе неприятностей с законом", - отметил он.
Как ранее писал Mixnews в связи с ограничениями дорожного движения организаторы фестиваля Positivus призывают посетителей планировать поездку в Салацгриву своевременно, поскольку могут образоваться пробки.
Также свои рекомендации посетителям фестиваля дала Продовольственно-ветеринарная служба, представив в соцсетях соответствующую инфографику.
Saulainu festivāla laiku un tikai pozitīvas emocijas vēlot, daži padomi un atgādinājumi #Positivus18 pic.twitter.com/z06C97UIwH— PVD (@pvd_gov_lv) 20 июля 2018 г.
Фото: Mixnews.lv
Люди русские! Что я имею сказать, - мы много чего пока не можем изменить в этой стране, в которой нас оскорбляют. Мы не можем заткнуть рот тем же нацдепутатам, или повлиять на русофобскую политику государства.
Но мы можем, - если в нас еще осталась хоть капля собственного достоинства, ИГНОРИРОВАТЬ порталы СМИ, на которых, образно выражаясь, "правит п_д_расня", которая нас походя оскорбляет.
Этот, и подобные комментарии "И без быдляцкого русского мата и расизма пожалуйста. Хотя эти недоноски всеравно будут срать везде" не такие безобидные, как кажется.
Вам кажется, это написал просто дурак?
Но читая такие вещи каждый день про себя, вы перестаёте возмущаться и начинаете привыкать, что да, вы такие...проверьте, ведь вы уже это пролистываете без особых эмоций.
Никогда и ничего тролль не пишет ПРОСТО ТАК.
Уходите с таких порталов, - что вам дает присутствие здесь? интервью с российской либераснёй, разжигание межнациональной розни, бесконечные грязные диалоги нетрадиционной ориентации, разрешённое редакцией оскорбление русских едва ли не в каждом комментарии, - таков облик именно этого портала в моих глазах.
А зачем оно все вам надо?
Полный игнор! кто еще в своем уме, конечно.