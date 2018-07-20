Жара в Латвии не спадет, может потеплеть до +33 (5)
Жара в Латвии, по всей вероятности, сохранится не только на следующей неделе, но и в начале августа, а временами даже усилится, прогнозирует Global Forecast System.
В самые жаркие дни в конце июля и в августе температура воздуха может достичь +28 +33 градусов.
Часто будут образовываться грозовые тучи, но обширные ливни маловероятны. Меньше дождей будет на морском побережье, чаще они будут идти на востоке Латвии. На большей части территории страны усилится засуха и повысится пожароопасность.
Ветер будет в основном слабый, переменных направлений. По ночам и ранним утром местами возможен туман.
Температура воздуха по всей стране даже в самые холодные ночи будет превышать +10 градусов, а местами ночи будут тропическими - с минимальной температурой выше +20 градусов.
Фото: flickr.com/Federica Gentile