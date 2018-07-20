Жара в Латвии не спадет, может потеплеть до +33 (5)

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Общество | 20 июля 2018 года, 09:28

Жара в Латвии, по всей вероятности, сохранится не только на следующей неделе, но и в начале августа, а временами даже усилится, прогнозирует Global Forecast System.

В самые жаркие дни в конце июля и в августе температура воздуха может достичь +28 +33 градусов.

Часто будут образовываться грозовые тучи, но обширные ливни маловероятны. Меньше дождей будет на морском побережье, чаще они будут идти на востоке Латвии. На большей части территории страны усилится засуха и повысится пожароопасность.

Ветер будет в основном слабый, переменных направлений. По ночам и ранним утром местами возможен туман.

Температура воздуха по всей стране даже в самые холодные ночи будет превышать +10 градусов, а местами ночи будут тропическими - с минимальной температурой выше +20 градусов.

Фото: flickr.com/Federica Gentile

Комментарии 5
Ъ3 часа назад
Это плохо,как для самочувствия людей и животных,так и то что очень высокая пожароопасность,вон торфяники уже почти трое суток горят,а прогноз не утешительный,я такой продолжительной жары без дождя не помню с 2010 года.
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Нелюблюжару31 минуту назад
Ужас. Скорее бы стало прохладней. Это уже невыносимо!!!
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Бахин2 часа назад
Так и быть. будИть не станем...
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