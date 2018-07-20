Минблаг предлагает пустить просроченные продукты на благотворительность (14)

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Общество | 20 июля 2018 года, 11:39

Министерство земледелия подготовило поправки к закону о надзоре за оборотом продовольствия, согласно которым продукты конкретных групп по истечении срока годности можно будет передавать на благотворительные цели.

Согласно действующему закону продовольствие с истекшим сроком годности признается непригодным для распространения. Это касается и скоропортящихся продуктов питания, и продуктов с минимальным сроком годности "Рекомендуется до…".

Чтобы уменьшить количество пищевых отходов, планируется в дальнейшем разрешить в определенном порядке в определенный период распространять установленные нормативными актами группы продуктов, например, передавать благотворительным организациям. Планируется, дополнив закон, уполномочить правительство установить случаи, группы продуктов, вид распространения, период и порядок, в котором разрешается распространять их по истечении минимального срока годности "Рекомендуется до…".

Правительство рассмотрит поправки на заседании 24 июля. Планируется, что они вступят в силу 1 июля 2019 года.

Как поясняет Минземледелия, таким образом будет выполнено заявление Еврокомиссии от 16 октября 2017 года об основных положениях ЕС о жертвовании продовольствия.

По данным ООН, примерно треть всего произведенного в мире продовольствия пропадает.

Комментарии 14
Скажите Светочка1 час назад
Вы полная дура с рождения или только временами?
Похоже такая же,как и дебилы-patrioti.
Если верить всему,то и жить вовсе не за чем.
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Девушка, а как тебя зовут?1 час назад
- Федя.
- Ну и дура!
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Mitternacht1 час назад
Заебись, ещё крепче поделим людей на касты, классы. Ура! Когда же народ уже устанет? Когда же мы соберёмся и в парашу с головой утопим всех этих "эффективных" менеджеров и управленцев. Они не только нам портят жизнь, они портят жизнь вв принципе, всей планете, паразитирующие организмы - когда толко хапают себе, больше больше, и чтоб после их хоть потоп.
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