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Министерство земледелия подготовило поправки к закону о надзоре за оборотом продовольствия, согласно которым продукты конкретных групп по истечении срока годности можно будет передавать на благотворительные цели.

Согласно действующему закону продовольствие с истекшим сроком годности признается непригодным для распространения. Это касается и скоропортящихся продуктов питания, и продуктов с минимальным сроком годности "Рекомендуется до…".

Чтобы уменьшить количество пищевых отходов, планируется в дальнейшем разрешить в определенном порядке в определенный период распространять установленные нормативными актами группы продуктов, например, передавать благотворительным организациям. Планируется, дополнив закон, уполномочить правительство установить случаи, группы продуктов, вид распространения, период и порядок, в котором разрешается распространять их по истечении минимального срока годности "Рекомендуется до…".

Правительство рассмотрит поправки на заседании 24 июля. Планируется, что они вступят в силу 1 июля 2019 года.

Как поясняет Минземледелия, таким образом будет выполнено заявление Еврокомиссии от 16 октября 2017 года об основных положениях ЕС о жертвовании продовольствия.

По данным ООН, примерно треть всего произведенного в мире продовольствия пропадает.