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В связи с рекордно жаркой для этого года погодой в Латвии покупатели магазинов Maxima Latvija активно скупают предметы для купания и пляжные принадлежности. Этим летом объемы продаж в этих группах товаров выросли по сравнению с 2017 годом даже на 80%.

“В этом году из-за очень жаркой погоды предметы для купания и аксессуары для отдыха у воды и на природе вошли в число самых актуальных продуктов сезона. Спрос на эти товары сильно вырос и в Европе, и в Латвии. В отдельных европейских странах, например, в Ирландии, надувные бассейны раскупаются даже несмотря на ограничения на использование воды в садах. Нас в Латвии радует тенденция, что люди все больше думают не только об отдыхе, но и о безопасности, приобретая такие изделия, как спасательные жилеты, нарукавники для плавания и солнцезащитные кремы, - рассказал директор департамента закупок Maxima Latvija Эдвин Лакстигала.

По всей Европе производители и розничные торговцы думают о расширении ассортимента пляжной одежды и аксессуаров, предлагая и некоторые непривычные продукты. Например, детям и взрослым доступны все более удобные спасательные жилеты, которые изготавливаются как часть купальника, легкие и удобные палатки, чтобы спрятаться не только от горячих лучей солнца, но и от дождя, а также все новые пляжные игры для всей семьи.

Для активного досуга у водоемов покупатели магазинов Maxima Latvija приобрели на 81% больше аксессуаров для плавания и ныряния, чем в прошлом году. Стремительно раскупаются также бассейны – спрос на них вырос на 63%.

Жара способствовала потребности и в различных принадлежностях для пляжа. Купальников, платков и другой одежды для пляжа куплено на 22% больше, чем в прошлом году. Покупатели пополнили свой гардероб и летней обувью – пляжными тапочками и резиновыми босоножками, спрос на которые вырос на 20%. Для семейного отдыха активно раскупаются игрушки для воды и песка, продажи которых выросли на 14%.