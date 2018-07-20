У жителя Добеле на полу квартиры выросли грибы (2)
Общество | 20 июля 2018 года, 15:16
Программа Bez Tabu запечатлила квартиру одного жителя Добеле, у которого в полу растут грибы, пишет tautaruna.nra.lv.
Квартиру мужчина получил от самоуправления. По его словам, грибы стали расти после дождя и не только на полу, но и на стенах.
«Дом не оборудован водостоком, дождевая вода просачивается через пол дома, поэтому два года назад у меня на полу стали расти грибы. Я разломал пол, все обработал химией, забетонировал, думал, что грибы исчезли. Но недавно они опять появились на стенах. Съели стены, мебель», - рассказал хозяин.
Мужчина признался, что боится за свое здоровье и нуждается в помощи.
Фото: tautaruna.nra.lv
Да милый человек . Такая эпопея и на салнас 2 заходишь там где мастерские от наму парвалднекс , мастера выбили дырку в стене над входом в подвал от туда и гнилостная вонь и и плесневелая вонь все поднимается по лестнице на верх , окна насмерть закупорины проветривания ни каково , лестничная клетка не мытая наверно лет 7 . Мастерами лестничная клетка изгажена бардак не сусветный . Подаются заявки уже в этом году с мая месяца и не чего не сделано но в отчете у них отмечено что сделали весной . За что получает зарплату с 2015 года Зоя Горина которая не соответствует своим обязанностям и должности . Вот такие у нас начальники .
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Чего жалуется? Пусть собирает урожай, жарит, маринует.
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