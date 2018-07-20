Общество |

Программа Bez Tabu запечатлила квартиру одного жителя Добеле, у которого в полу растут грибы, пишет tautaruna.nra.lv.

Квартиру мужчина получил от самоуправления. По его словам, грибы стали расти после дождя и не только на полу, но и на стенах.

«Дом не оборудован водостоком, дождевая вода просачивается через пол дома, поэтому два года назад у меня на полу стали расти грибы. Я разломал пол, все обработал химией, забетонировал, думал, что грибы исчезли. Но недавно они опять появились на стенах. Съели стены, мебель», - рассказал хозяин.

Мужчина признался, что боится за свое здоровье и нуждается в помощи.

Фото: tautaruna.nra.lv