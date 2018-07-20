Бусулис отказался петь политические песни (5)
Общество | 20 июля 2018 года, 17:14
Известный латвийский исполнитель Интарс Бусулис, приехавший на открытие фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмалу, рассказал в интервью rus.tvnet.lv, что никогда не стал бы петь о политике или деньгах – это забота властей. А его волнуют "истерзания" любви, природа и другие "вечные" темы.
Он отметил, что "чуть-чуть понимает, что происходит в политике", но такие темы ему вообще не интересны.
Напомним, как ранее писал Mixnews, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запросило объяснений от музыканта Роберта Мемменса по поводу его нового видеоклипа.
На видео Мемменс исполняет песню в майке, на которой маленькими буквами написано название латвийской партии Kam pieder valsts, а также изображены лозунги этой политической силы.
и тебе Анжела не надо лезть в политику, не бабское это дело, тебе в казарме ноги раздвигать
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Busulim taisnība, nav ko jaukt mākslu ar politisko reklāmu!
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Lūzeri būdā:)))
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