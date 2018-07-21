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В субботу в Латвии сохранится жаркая погода, температура воздуха днем поднимется до +29 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается частичная облачность, местами - дождь и гроза. Слабый до умеренного западный ветер. Умеренный западный ветер ожидается также в Курземе, он разнесет дым от лесного пожара в Валдгалской волости по Талсинскому краю и дальше к Рижскому морскому заливу.

Температура воздуха в субботу днем повысится до +25..+29 градусов, на западном Курземском и на Видземском побережье - до +21..+24 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер. Днем воздух прогреется до +28 градусов, у моря - до +25 градусов.