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Сегодня у него юбилей. Михаилу Задорнову исполнилось бы 70.

Накануне в зале Дома Москвы прошел вечер его памяти. В зале не было случайных людей - родные, друзья, поклонники его таланта...На вечере о нем вспоминали друзья. Но и сам он с экрана тоже говорил о них – записи сохранились. И это было совершенно органично. На последней песне «Уходят друзья», которую исполнил композитор и певец, друг Задорнова Брендон Стоун, встал весь переполненный зал. И мало кому удалось сдержать слезы...

Его интересовало все, и память была феноменальной, и на любую тему с ним можно было говорить часами. Когда он уверял, что почаще надо вставать на голову, чтобы посмотреть на мир вверх тормашками, с другой точки зрения, – это были не просто слова. Он именно так и делал. И другие точки зрения открывали новые смыслы.

У Задорнова вообще не было размеров, рамочек и ограничителей. Он был писателем с парадоксальным мышлением. Всегда умел и любил шутить сам над собой, что, несомненно, есть признак человека свободного.

Он не любил поздравления с днем рождения. Считал их банальными. И сам избегал банальных фраз. Но непередаваемым удовольствием было слушать Михаила Николаевича, когда он, вернувшись из очередной поездки, с горящими глазами рассказывал о вулканах Дальнего Востока, озере Байкал или археологических раскопках в Аркаиме. Он всегда ценил настоящее, очень точными внутренними настройками отличая его от фальшивого. На знаменитой его даче, куда он лично притаскивал коряги, камни и причудливые ветки с юрмальского пляжа, встраивая все это в свое личное пространство, у входа стояло чучело, наряженное в брендовые одежды – все должно знать свое место. К гламуру он относился иронично.

Однажды его юбилей, 55 лет, совпал с праздником «Золотые пески», который мы проводили в Юрмале. Тогда нам удалось установить прямо на пляже два настоящих вагона с номерами «9» - это был сюрприз. Погода в тот день была мрачная, небо занесло тучами, начинался дождь. Праздник наш мог закончиться, еще не начавшись. Утром мы позвонили сатирику с опасениями, он успокоил: «Не волнуйтесь. Я уже с рассвета над этим работаю. Разгоняю тучи». «Ну-ну» , - подумали мы. Но что вы думаете - буквально за полчаса до начала тучи растворились, небо приобрело голубой цвет, на него выкатилось солнце и засияло....

В тот день с огромной, тысячной, толпой людей прямо у входа на пляж мы торжественно запускали в небо картонную фигуру Задорнова (в полный рост) на воздушных шарах. Она взлетела и... повисла на большом дереве. И тут же десятки людей в едином порыве наперегонки бросились на это дерево – спасать Задорнова.

Человек, которому удалось снять фигуру, стал героем дня. До вечера он ходил по Юрмале с «Задорновым» под мышкой, а потом, гордый, принес его на концерт МихалНиколаича, и это было зачтено вместо входного билета.

Эти легкомысленные, на первый взгляд, моменты показывают, как все-таки его искренне любили. Мы же помним, что можно заставить человека плакать, даже аплодировать, но невозможно заставить – смеяться. Или вот, например, залезть на сосну...

Один из пиков его невероятной популярности случился в переломный момент истории. Когда одной страны уже не было, а другая еще не пришла. Это когда в ночь наступления 1992 года изумленный народ увидел на голубом экране вместо руководителя государства знакомое лицо сатирика Задорнова. Именно он, волей случая, поздравил тогда страну с Новым годом. И вписался в историю.

«Все произошло случайно, - вспоминал Задорнов. - Я был приглашен ведущим "Голубого огонька". Но 31 декабря выяснилось, что нигде не могут найти Ельцина... А с последним генсеком Горбачевым бывший советский народ распрощался еще в ноябре уходящего года. В общем, поздравлять дорогих россиян с новогодним праздником было некому. Поэтому попросили Задорнова.

«Не отчаивайтесь, - сказало ему теленачальство. – Вы - Михаил Николаевич. Имя предыдущего президента - Михаил, а отчество сегодняшнего -- Николаевич. Чувствуйте себя эстафетной палочкой!». Текст поздравления он писал сам. После этого феерического выступления ему, казалось бы, прямая дорога в политику. Но он предпочел остаться независимым. А позже шутил, что стал «эпиграфом к начавшемуся непростому периоду истории».

Заряд молнии

Михаил Николаевич не раз рассказывал, что в детстве к нему в комнату влетела шаровая молния и, облетев вокруг маленького Миши, вылетела в окно. Так что на всю жизнь он остался заряженным этой «молниеносной» энергией. Диктофоны на нем, как правило, ломались, записи глючили. Такая сильная энергетика у него была. Чаще всего для интервью z готовила сразу два диктофона. И еще пыталась записывать от руки в блокнот. Задорнов ехидно интересовался: «Ну что, записалось? Или повторять снова?». Повторить, кстати, было невозможно. Он увлекался в процессе, и рассказ мог уйти совсем на другие глубины, сделать поворот, разворот и кульбит.

Он легко разрешал для снимков в газете приклеить себе бутафорские усы, напялить на себя восточный халат, тюбетейку/цилиндр/ковбойскую шляпу, мог сыграть на шаманском бубне, приставить кольт к виску ну и тэдэ. И все это помещалось на обложку. А в это же самое время, параллельно и совершенно серьезно, он работал над исследованиями исторических событий и тайн русского языка. Или писал глубокое эссе о чеченской войне - «Мамы и войны». Все это как-то в нем сочеталось органично.

Задорнов был очень свободным человеком. Он ничего и никого не боялся. Он старался докопаться до сути проблем (чаще всего, по его мнению, причина измерялась «в бабках», но не обязательно). Но Задорнову же мало было обнаружить эту суть. Ему надо было еще всем ее пересказать. Желательно многократно, чтобы точно дошло. Сатирик, как известно, - увеличительное стекло, через которое форкусируется то, о чем мы едва успеваем подумать на бегу.

"«Счастливым стать легко. Сделай что-то хорошее, и ты будешь радоваться долго"», - эти слова он сказал в марте 2016 года в эфире благотворительной программы "Зеленая лампа» на радио Baltkom. Он был гостем программы. А сразу после эфира мы тогда отправились открывать выставку фоторабот Елены Бомбиной, которую Задорнов устроил в Риге. Выставка называлась "Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?" Там были представлены снимки, сделанные в разных уголках земного шара – от Дальнего Востока до Кубы. Отовсюду, где он побывал. Выставку он посвятил благотворительности. В этот день собирали деньги на операцию девочке Орнелле из Сигулды, о которой рассказывала "Зеленая лампа".

Задорнов радовался, когда удавалось помочь кому-то. Вот что он сказал тогда в эфире: "Человеку больше, чем надо, - не надо. А если есть лишнее, нужно это лишнее направить на помощь людям. Выше справедливости может быть только милосердие". Сатирик был очень серьезен в тот день.

Собственно, и началась идея этой радиопрограммы более двух лет назад с рижской девушки Кати, прикованной к инвалидному креслу, которой тоже нужна была серьезная операция. Михаил Николаевич сразу подключился, попросил всю информацию и публиковал это на всех своих интернет-ресурсах, рассказывал на концертах. И сам перечислил деньги.

А еще Задорнов помогал детскому хоспису в Санкт-Петербурге, привозил подарки для подшефных детей детского фонда в Москве. Устраивал для ребят из детского дома в Латвии поездки на разные мероприятия. Два его школьных педагога, которым сейчас за 90 лет, рассказывали, что в самое тяжелое для них время Михаил Задорнов перечислял им регулярную материальную помощь и фактически помог выжить.

В огромном списке его добрых дел – помощь студентам, оплата обучения и стипендии, публикации книг талантливых авторов, поддержка юных дарований в разных сферах жизни. Скольким он помог выйти на сцену – не сосчитать. Именно на его концертах, например, впервые расцвел талант Максима Галкина.

Именно его идеей было установить в Юрмале памятник Одуванчику – как символу доброты. Он провел конкурс проектов и оплатил всю работу по установке Одуванчика у к/з «Дзинтари». Там он стоит и сейчас. Это проект скульптора Потоцкого. Лепестки цветка сделаны в виде раскрытых детских ладошек. Есть примета – если подержаться за «лепестки», сбывается желание. При условии, что оно хорошее. Собственно, эту примету сам Задорнов и придумал. Но, как ни странно, многие люди говорили, что желания сбываются.

Вот парадокс. Не имея никаких официальных наград и званий, Михаил Николаевич был настоящим народным артистом. А если считать по количеству зрителей, то и вовсе - миллиардером. Именно любовь зрителей он считал главной наградой. Это было взаимно.

Однажды он сказал: "Любые власти во все времена обещают сделать людей счастливыми и богатыми. Причем, список людей прилагается. Так вот, во-первых, я желаю всем попасть в этот список. А тем, кто не попал (нас, таких, большинство) желаю не забывать, что счастье человеческое не зависит от политики и денег. Оно лежит не в том измерении, в котором большинство его ищет. Пощупать счастье нельзя".

Наверное, мы не всегда понимаем «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?». Но вот про счастье помним.

Рита Трошкина.