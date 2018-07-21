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Большинство жителей Латвии выступают против легализации марихуаны, показал опрос, проведенный в июне агентством социологических исследований SKDS.

81% (на 3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году) опрошенных считают, что легализовать марихуану в Латвии не следует. В 2015 году противников легализации марихуаны было 88%.

12% (на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году) респондентов считают, что марихуану следовало бы легализовать.

Еще 7% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

Фото из Flickr/freyamickalson mickalson