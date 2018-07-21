Большинство жителей Латвии не поддерживает легализацию марихуаны (2)
Общество | 21 июля 2018 года, 18:52
Большинство жителей Латвии выступают против легализации марихуаны, показал опрос, проведенный в июне агентством социологических исследований SKDS.
81% (на 3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году) опрошенных считают, что легализовать марихуану в Латвии не следует. В 2015 году противников легализации марихуаны было 88%.
12% (на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году) респондентов считают, что марихуану следовало бы легализовать.
Еще 7% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.
Фото из Flickr/freyamickalson mickalson
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Подавляющее большинство поддерживают легализацию шмали.Я уже больше 20 лет езжу в Россию,где в некоторых деревушках вполне открыто растят канабис.Иногда выбирают в Амстердам.Реально это растение должно быть на каждом столе!
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