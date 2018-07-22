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В воскресенье погода в Латвии существенно не изменится, температура воздуха во второй половине дня повысится до +25..+30 градусов, прогнозируют синоптики.

Примерно на 1 градус прохладнее под влиянием слабого до умеренного ветра с Балтийского моря будет на западном Курземском побережье. На большей части территории Латвии ожидается слабый ветер переменных направлений, на востоке страны - слабый северный ветер.

Днем возможна небольшая облачность, больше она будет в восточных региона, местами - кратковременные дожди.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер слабый. Днем температура воздуха приблизится к отметке +30 градусов, вблизи моря будет немного прохладнее.