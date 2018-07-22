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Треть жителей Латвии (34%) ради карьеры готовы работать и в свободное время, то есть по вечерам и в выходные, свидетельствует опрос, проведенный порталом для ищущих работу CVMarket.lv.

29% респондентов готовы получать в начале карьеры более низкую зарплату.

По данным опроса, среди тех, кто готов получать меньше, больше людей с опытом работы не более пяти лет. Также меньшую зарплату готовы получать жители регионов.

11% латвийцев готовы делать карьеру за счет коллег, и больше всего таких среди женщин. 9% опрошенных готовы не ходить в отпуска несколько лет подряд, большинство таких людей работает в торговле и строительстве.

5% респондентов готовы жертвовать ради карьеры личной жизнью, 8% готовы рисковать своим физическим или душевным здоровьем.

В опросе, который проходил в интернете с 7 июня по 11 июля, приняли участие 866 человек в возрасте от 20 до 55 лет.

Фото: pixabay.com