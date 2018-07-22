Опрос: ради карьеры треть латвийцев готовы работать в свои выходные (9)

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Общество | 22 июля 2018 года, 10:36

Треть жителей Латвии (34%) ради карьеры готовы работать и в свободное время, то есть по вечерам и в выходные, свидетельствует опрос, проведенный порталом для ищущих работу CVMarket.lv.

29% респондентов готовы получать в начале карьеры более низкую зарплату.

По данным опроса, среди тех, кто готов получать меньше, больше людей с опытом работы не более пяти лет. Также меньшую зарплату готовы получать жители регионов.

11% латвийцев готовы делать карьеру за счет коллег, и больше всего таких среди женщин. 9% опрошенных готовы не ходить в отпуска несколько лет подряд, большинство таких людей работает в торговле и строительстве.

5% респондентов готовы жертвовать ради карьеры личной жизнью, 8% готовы рисковать своим физическим или душевным здоровьем.

В опросе, который проходил в интернете с 7 июня по 11 июля, приняли участие 866 человек в возрасте от 20 до 55 лет.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Алекс2 часа назад
Статья-полный идиотизм и кретинизм и журналисту никогда не стать редактором,потому как озаглавить статью -Ради карьеры...в Латвии-это просто смешно.
Люди понимали под словом карьераденьги.потому как до кого может вырасти дорожный рабочий,который кладет асфальт в выходные,может вырасти на фирме из 20 человек,из которых трое -это руководящее звено.состоящее из родственников и друзей.)))
Не слышал даже.чтобы на Статойле продавец.работающий по выходным,дорос до директора заправки)))
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Адекват 2 часа назад
Явно это молодёжь без семьи и детей в возрасте до 30 лет. Просто позже понимаешь, что никакая карьера никогда не заменит тебе возможность наслаждаться столь недолгой жизнью и не совсем не нужно растрачивать впустую годы на то, что этого абсолютно не стоит.
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Жираф 1 час назад
Ну дык это ж не советское прошлое, на которое нам постоянно пеняют. Это тогда слово рабочий звучало гордо - а сейчас это только первые три буквы.
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