Опрос: ради карьеры треть латвийцев готовы работать в свои выходные (9)
Треть жителей Латвии (34%) ради карьеры готовы работать и в свободное время, то есть по вечерам и в выходные, свидетельствует опрос, проведенный порталом для ищущих работу CVMarket.lv.
29% респондентов готовы получать в начале карьеры более низкую зарплату.
По данным опроса, среди тех, кто готов получать меньше, больше людей с опытом работы не более пяти лет. Также меньшую зарплату готовы получать жители регионов.
11% латвийцев готовы делать карьеру за счет коллег, и больше всего таких среди женщин. 9% опрошенных готовы не ходить в отпуска несколько лет подряд, большинство таких людей работает в торговле и строительстве.
5% респондентов готовы жертвовать ради карьеры личной жизнью, 8% готовы рисковать своим физическим или душевным здоровьем.
В опросе, который проходил в интернете с 7 июня по 11 июля, приняли участие 866 человек в возрасте от 20 до 55 лет.
Фото: pixabay.com
Люди понимали под словом карьераденьги.потому как до кого может вырасти дорожный рабочий,который кладет асфальт в выходные,может вырасти на фирме из 20 человек,из которых трое -это руководящее звено.состоящее из родственников и друзей.)))
Не слышал даже.чтобы на Статойле продавец.работающий по выходным,дорос до директора заправки)))