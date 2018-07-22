Температура воды в водоемах Риги: самая теплая и холодная
Общество | 22 июля 2018 года, 11:47
Из восьми официальных пляжей Риги самая теплая вода сегодня на озере Бабелитес, а самая холодная - в Даугавгриве и Вакарбулли.
По данным Рижской полиции самоуправления, температура воды на озере Бабелитес составляет +26 градусов, на Кипсале, Кишэзерсе и Луцавсале +23, в Вецаки +21 градус, на Румбуле +20.
На побережье Рижского залива в Даугавгриве и Вакарбулли температура воды составляет +19 градусов.
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