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Из восьми официальных пляжей Риги самая теплая вода сегодня на озере Бабелитес, а самая холодная - в Даугавгриве и Вакарбулли.

По данным Рижской полиции самоуправления, температура воды на озере Бабелитес составляет +26 градусов, на Кипсале, Кишэзерсе и Луцавсале +23, в Вецаки +21 градус, на Румбуле +20.

На побережье Рижского залива в Даугавгриве и Вакарбулли температура воды составляет +19 градусов.

Фото: pixabay.com