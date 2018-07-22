Общество |

В понедельник, 23 июля, в западной и центральной Латвии погода будет сухой и солнечной, а в восточных районах местами пройдут дожди с грозами.

Температура ночью опустится до +11..+19 градусов, при слабом ветре образуется туман.

Днем ветер повернет с севера. Температура повысится до +26..+30 градусов, на побережье и на востоке страны будет +22..+25.

В Риге день пройдет без осадков. Ночная температура составит +18..+20 градусов, днем воздух прогреется до +25 градусов на севере города и до +28 на юге.

Фото: pixabay.com