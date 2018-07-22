Большинство латвийцев уверены, что не могут повлиять на правительство (20)
Общество | 22 июля 2018 года, 16:54
Большинство жителей Латвии уверены, что у них нет возможности повлиять на действия Сейма и Кабинета министров, свидетельствуют результаты опроса, подготовленного агентством SKDS.
В июне этого года латвийцев попросили выразить свое отношение к утверждению, что у них нет никакого влияния на действия Сейма и правительства.
С этим заявлением в целом согласились 76% респондентов. Фиксированный в этом году результат на четыре процентных пункта выше, чем год назад.
17% опрошенных выразили противоположное мнение - они считают, что могут влиять на законодательную и исполнительную власть.
Еще 7% респондентов не смогли выразить конкретное мнение по этому поводу.
Фото: Valsts kanceleja
+++ Влияют только господа из американского посольства , остальным велено не беспокоиться...