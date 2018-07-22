Большинство латвийцев уверены, что не могут повлиять на правительство (20)

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Общество | 22 июля 2018 года, 16:54

Большинство жителей Латвии уверены, что у них нет возможности повлиять на действия Сейма и Кабинета министров, свидетельствуют результаты опроса, подготовленного агентством SKDS.

В июне этого года латвийцев попросили выразить свое отношение к утверждению, что у них нет никакого влияния на действия Сейма и правительства.

С этим заявлением в целом согласились 76% респондентов. Фиксированный в этом году результат на четыре процентных пункта выше, чем год назад.

17% опрошенных выразили противоположное мнение - они считают, что могут влиять на законодательную и исполнительную власть.

Еще 7% респондентов не смогли выразить конкретное мнение по этому поводу.

Фото: Valsts kanceleja

Комментарии 20
Патриот 2 часа назад
Это не правительство а преступники народа Латвии!!! Влиять не надо! Надо всех арестовать и пусть судит латвийский народ! Уверен, единогласно вынесут вердикт ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ!!!!
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Лёлик2 часа назад
Большинство латвийцев уверены, что не могут повлиять на правительство
+++ Влияют только господа из американского посольства , остальным велено не беспокоиться...
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Алекс1 час назад
Нет у бога перевдчиков с латышского языка.Английский,русский...
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