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Большинство жителей Латвии уверены, что у них нет возможности повлиять на действия Сейма и Кабинета министров, свидетельствуют результаты опроса, подготовленного агентством SKDS.

В июне этого года латвийцев попросили выразить свое отношение к утверждению, что у них нет никакого влияния на действия Сейма и правительства.

С этим заявлением в целом согласились 76% респондентов. Фиксированный в этом году результат на четыре процентных пункта выше, чем год назад.

17% опрошенных выразили противоположное мнение - они считают, что могут влиять на законодательную и исполнительную власть.

Еще 7% респондентов не смогли выразить конкретное мнение по этому поводу.

Фото: Valsts kanceleja