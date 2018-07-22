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Жителям Латвии все еще поступают звонки от так называемых брокеров. Полиция начала уже несколько уголовных процессов. В основном предложения лже-брокеров связаны с инвестициями и различными инвестиционными платформами. А жертвами чаще всего становятся русскоговорящие жители страны. Об этом пишет портал rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas radio.

Полиция и ранее призывала избегать общения с фальшивыми брокерами,как сообщает Latviиjas radio. В то же время полиция отмечает, что не все инвестиционные платформы – нелегальные или созданы для мошенничества. В распоряжение Latvijas radio попала запись телефонного разговора между рижанином и "брокером", пытавшегося выманить деньги у клиента.

Портал пишет, что рижанин, не пожелавший называть свое имя, в июле получил множество звонков от людей из якобы инвестиционных фирм. Сперва думал, что это какая-то реклама. Однако через пару минут разговора у него возникло ощущение, что его пытаются втянуть в какую-то аферу.

Представитель компании знал имя человека, которому звонил. На вопрос, откуда у него этот телефонный номер, он ответил, что его представили партнеры.

"Я Вам звоню из финансового концерна. Мы занимаемся развитием экономики в странах Евросоюза и конкретно Прибалтики. Вы в последнее время новости читали? Нет? Вы правильно делали! Даже не читая новостей, я думаю, Вы могли почувствовать влияние инфляции на собственной шкуре!", - заявил лже-брокер.

Позже представитель фирмы сказал, что у него есть решение – некий проект, позволяющий избавиться от влияния инфляции на основную деятельность человека.

"Мне надо показать Вам все остальное. Показать, как вы можете извлекать из этого прибыль. И понадобится ли Вам это в будущем, решать только вам. Мне надо показать Вам это у компьютера", - отметил он.

Продолжать разговор, а тем более подключаться со своего компьютера к каким-то презентациям не хотелось, а потому рижанин сказал, что находится на работе. Мужчине звонили еще. Люди из этой фирмы продолжали звонить ежедневно.

Тогда мужчина разозлился и сказал, что новости читал каждый день – в том числе и о телефонных мошенниках. Просил стереть его номер и больше не звонить.

"Такой опции не существует", - ответил "брокер".

Когда мужчина заявил, что эта фирма – мошенники, ему ответили, что мошенником является государство, которое не развивает Латвию.

"Мы не получали никаких свидетельств, что это могла бы быть целенаправленная кампания против какой-то страны. Но эти люди обучены. Они ищут психологического обоснование, чтобы человек начал совершать эти финансовые вложения", - рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Мартиньш Брижс.

По его словам, полиция начала уже несколько уголовных процессов на основании заявлений от пострадавших, которые рассказывают, что у них таким образом выманили средства. Сейчас ведется следствие.

"Надо быть очень и очень осторожными при совершении сделок в интернете, при денежных перечислениях. И еще надо быть осторожными с различными презентациями, поскольку таким образом злоумышленники могут выполнить некоторые действия, при помощи которых они получают доступ к компьютерной системе потерпевшего", - пояснил Брижс.

Мужчине, который поделился записью разговора с Latvijas radio, перестали звонить только когда он заявил, что обратится в полицию. Стражи порядка же отмечают, что эти компании не всегда нелегальные. Но если предлагаемые бонусы кажутся слишком заманчивыми, скорей всего, они не настоящие.

Фото: pixabay.com