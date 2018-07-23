Синоптики рассказали о погоде в конце июля (+ОПРОС) (1)
Общество | 23 июля 2018 года, 07:00
С середины текущей недели жара в Латвии увеличится еще на несколько градусов, а также увеличится влажность воздуха, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
В самые жаркие дни в конце июля и начале августа будет дуть восточный ветер и температура воздуха составит +28..+33 градусов в тени. По ночам не будет холоднее +17..+22 градусов.
Почти каждый день в Латвии местами ожидаются грозы с сильным ветром и градом.
Необычно жаркое лето в Северной Европе связано с устойчивыми антициклонами, которые блокируют циклоны и не позволяют прийти более прохладному воздуху с Атлантического океана.
Нынешний период жары в Латвии будет самым долгим с 2010 года, когда жара продержалась с конца июня до середины августа.
Фото: pixabay.com
знаменитые фенологи.. гадаем по оторванной ноге косиножка..может сегодня народ не поведется на патриота и второго .
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