Общество |

С середины текущей недели жара в Латвии увеличится еще на несколько градусов, а также увеличится влажность воздуха, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В самые жаркие дни в конце июля и начале августа будет дуть восточный ветер и температура воздуха составит +28..+33 градусов в тени. По ночам не будет холоднее +17..+22 градусов.

Почти каждый день в Латвии местами ожидаются грозы с сильным ветром и градом.

Необычно жаркое лето в Северной Европе связано с устойчивыми антициклонами, которые блокируют циклоны и не позволяют прийти более прохладному воздуху с Атлантического океана.

Нынешний период жары в Латвии будет самым долгим с 2010 года, когда жара продержалась с конца июня до середины августа.

Фото: pixabay.com