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В Латвию планирует прийти компания TUI, занимающая лидирующие позиции на мировом туристическом рынке, сообщает rus.tvnet.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Телеканал получил подтверждение в главном офисе предприятия в Германии, однако более подробные комментарии будут доступны через несколько недель.

По оценке экспертов, это отличная новость для жителей Латвии, так как у любителей путешествовать появятся более широкие возможности для дальних и экзотических маршрутов по приемлемым ценам.

Группа TUI включает в себя туроператоров, свыше 300 отелей в более чем 30 странах мира, 6 авиакомпаний, 14 круизных лайнеров и другое. Только в Европе TUI имеет свыше 3 000 офисов продаж. TUI Group обладает самым большим чартерным флотом в Европе – более 130 самолетов.

Профессионалы туризма отмечают, что, если TUI будет работать как полноценное туристическое агентство и будет совершать чартерные рейсы из аэропорта "Рига", это может кардинально поменять условия конкуренции на рынке.

Приход глобальной компании может негативно повлиять на бизнес airBaltic, потому что TUI использует свое самолеты, а не чартеры авиакомпаний.

Министерство сообщения и аэропорт "Рига" пояснили, что они еще не проинформированы, будет ли TUI держать свои самолеты в Латвии, но предварительное согласование для европейской компании и не требуется. В передаче сообщили, что на портале cv.lv уже размещены объявления о вакансиях для балтийского офиса TUI.

Фото: airlinepros.com