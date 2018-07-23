LNT: в Латвии может начать работу крупнейшая туристическая компания (4)

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Общество | 23 июля 2018 года, 07:24

В Латвию планирует прийти компания TUI, занимающая лидирующие позиции на мировом туристическом рынке, сообщает rus.tvnet.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Телеканал получил подтверждение в главном офисе предприятия в Германии, однако более подробные комментарии будут доступны через несколько недель.

По оценке экспертов, это отличная новость для жителей Латвии, так как у любителей путешествовать появятся более широкие возможности для дальних и экзотических маршрутов по приемлемым ценам.

Группа TUI включает в себя туроператоров, свыше 300 отелей в более чем 30 странах мира, 6 авиакомпаний, 14 круизных лайнеров и другое. Только в Европе TUI имеет свыше 3 000 офисов продаж. TUI Group обладает самым большим чартерным флотом в Европе – более 130 самолетов.

Профессионалы туризма отмечают, что, если TUI будет работать как полноценное туристическое агентство и будет совершать чартерные рейсы из аэропорта "Рига", это может кардинально поменять условия конкуренции на рынке.

Приход глобальной компании может негативно повлиять на бизнес airBaltic, потому что TUI использует свое самолеты, а не чартеры авиакомпаний.

Министерство сообщения и аэропорт "Рига" пояснили, что они еще не проинформированы, будет ли TUI держать свои самолеты в Латвии, но предварительное согласование для европейской компании и не требуется. В передаче сообщили, что на портале cv.lv уже размещены объявления о вакансиях для балтийского офиса TUI.

Фото: airlinepros.com

Комментарии 4
Байба56 минут назад
Ты хоть 9 классов закончил, глупышка? Какие инвестиции? Людей будут вывозить в другие страны, чтобы они там тратили свои деньги и налоги. А билеты на самолет не облагаются налогами, и прибыль потечет хозяевам в Германию. Латышский язык занял 100% мозга, жалко вас :)
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Швейк1 час назад
Ну одни придут,другие закроются.Просто в малочисленной,бедной Латвии новых клиентов не прибавится.Пример:сидит на диване нищеброд patriots,никуда не летает.Только пишет сутками всякие глупости.
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Patriot2 часа назад
Tàtad Rietumu valstu investori saprot, ka ekonomiskà un politiskà situàcija mùsu valstì ir stabila un ir vèrts investèt Latvijà. Tà soli pa solim no mùsu Latvijas tiks izspiestas krievu pasaules telpa un pamati.
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