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В прошлом году на 320% выросло количество жалоб от пассажиров на полученные авиационные услуги, пишет rus.db.lv .

Отмененный рейс, пропавший или поврежденный багаж, задержка - вот самые частые случаи, в которых пассажиры обращаются в Центр защиты прав потребителей. После урегулирования отношений с авиакомпаниями остается много вопросов без ответа.

Например, в газету обратился пассажир, рейс которого был отменен в мае. Ему было обеспечено расселение в гостинице и организован другой рейс, но пассажир не понимает, каким образом технический дефект самолета может определяться как force majeure или обстоятельство непреодолимой силы.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций аirBaltic Алисе Бриеде рассказала, что компенсация не выплачивается в случаях, когда полет отменен или задерживается в результате обстоятельств, которых авиакомпания не могла избежать. К ним могут относится и технические причины, например, технический дефект, в котором виноват производитель.

Причина отмены рейса важна, чтобы определить, могут ли пассажиры требовать компенсацию. Регламент ЕС № 261/2004 предусматривает, что в случаях, когда полет задерживается более чем на три часа и об отмене объявлено менее чем за 14 часов до рейса либо на рейс продано больше билетов, чем мест в самолете, пассажир имеет право требовать компенсацию в размере от 250 до 600 евро. Этот регламент относится ко всем рейсам в ЕС.

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