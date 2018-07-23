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В ближайшем времени в ресторанах сети общественного питания Lido клиентов могут начать обслуживать роботы, в связи с нехваткой рабочей силы и высокими налогами, рассказал в интервью Латвийскому радио руководитель Lido Гунар Кирсонс. Об этом пишет KasJauns.

Кирсонс отметил, что роботы в ресторанах могут появиться в течение года.

Владелец B bārs Арманд Медниекс также отметил, что налоги на рабочую силу для сектора общественного питания несоразмерны и бизнес выживает только за счет летнего наплыва туристов. Он признался, что работники часто уезжают в Западную Европу, поскольку там зарплата выше.

В последние годы уровень безработицы в Латвии упал до 8%, в первом квартале этого года работодатели искали 20 000 сотрудников.

Однако проблема заключается в том, что латвийцы все меньше хотят устраиваться на низко-оплачиваемые должности и поэтому ищут возможности заработка заграницей. Эксперты считают, что среднюю зарплату нужно будет поднять до 1440 евро в месяц до уплаты налогов.

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