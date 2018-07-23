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Чтобы обеспечить всем сотрудникам Управления мест заключения (УМЗ) и Государственной службы пробации инфраструктуру и возможности обучения, на территории Олайнской тюрьмы будут построены дополнительный корпус и учебный центр.

Проект будет софинансироваться из средств Норвегии (13 млн евро), а из государственного бюджета Латвии будет потрачено 2 294 118 евро.

Центр планируется как учебное заведение государственного значения, где будут обучаться сотрудники служб коррекции из всех регионов Латвии. Предусмотрено 150 мест для учащихся.

В проекте распоряжения говорится, что действующая система обучения персонала УМЗ обеспечивает только основные требования для надзирателей. Система не дает возможностей практики.

В проекте отмечается, что в 2023 году планируется открыть новую тюрьму в Лиепае, что еще более увеличивает потребность в профессиональных кадрах.

На содержание новых зданий потребуется примерно 250 тыс. евро в год.

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