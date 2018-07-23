За 15 млн евро построят учебный центр для тюремных надзирателей (1)

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Общество | 23 июля 2018 года, 12:54

Чтобы обеспечить всем сотрудникам Управления мест заключения (УМЗ) и Государственной службы пробации инфраструктуру и возможности обучения, на территории Олайнской тюрьмы будут построены дополнительный корпус и учебный центр.

Проект будет софинансироваться из средств Норвегии (13 млн евро), а из государственного бюджета Латвии будет потрачено 2 294 118 евро.

Центр планируется как учебное заведение государственного значения, где будут обучаться сотрудники служб коррекции из всех регионов Латвии. Предусмотрено 150 мест для учащихся.

В проекте распоряжения говорится, что действующая система обучения персонала УМЗ обеспечивает только основные требования для надзирателей. Система не дает возможностей практики.

В проекте отмечается, что в 2023 году планируется открыть новую тюрьму в Лиепае, что еще более увеличивает потребность в профессиональных кадрах.

На содержание новых зданий потребуется примерно 250 тыс. евро в год.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
judgment12 минут назад
Следует так же отметить, что концепция развития Латвии, разработанная Норвегией по представлению гос. департамента, предусматривает, для начала, поэтапное строительство тюрем во всех населенных пунктах с числом жителей, превышающей 50000 человек с постепенным обеспечением пеницитарными заведениями всех населенных пунктов, включая хутора и подсобные хозяйства. Это делается для того, чтобы каждый житель страны мог отбывать наказание в условиях, максимально приближенных к хартии Евросоюза по обеспечению Прав Исправляемых Заключенных Департаментом Единого Централизованного надзора ЕС, что требует переучивания персонала надзорной инстанции с одновременным обучением нового в рамках развиваемой концепции.
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