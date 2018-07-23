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Латвия сейчас лидирует в Евросоюзе по количеству новых случаев ВИЧ-инфицирования, причем почти 10% ВИЧ-инфицированных - молодежь, сообщила специалист по общественному здоровью, член Балтийской ВИЧ-ассоциации Анда Кивите.

Большая часть ответственности за это лежит на школах и государственной системе образования, считает она.

Хорошо, когда о ВИЧ с молодежью говорят родители, школа, семейные врачи и другие специалисты в области здоровья, но в реальности больше половины молодежи не говорили с родителями о сексуальных вопросах, а ВИЧ - еще более редкая тема бесед родителей с детьми, отметила Кивите. Причем познания самих родителей о ВИЧ тоже далеко не полные и не всегда правильные.

По ее словам, в Латвии сейчас в группе молодежи в возрасте от 13 до 25 лет зарегистрировано 133 ВИЧ-инфицированных, то есть примерно один на каждые 2000 человек.

Новейших исследований об информированности молодежи о ВИЧ нет, а по данным проведенного в 2011 году опроса, эти знания очень низкие.

Для предотвращения новых случаев инфицирования нужна очень развитая система профилактики, подчеркнула специалист. Новые случае ВИЧ-инфицирования в наши дни возможно предупредить вообще, так как для этого есть все необходимые предпосылки, уверена она.

Однако в Латвии с профилактикой имеются серьезные проблемы на всех уровнях - от информирования общества до лечения ВИЧ-инфицированных.

Фото: medscape.com