В Латвии каждый десятый носитель ВИЧ - молодой человек (+ОПРОС) (9)

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Общество | 23 июля 2018 года, 13:31

Латвия сейчас лидирует в Евросоюзе по количеству новых случаев ВИЧ-инфицирования, причем почти 10% ВИЧ-инфицированных - молодежь, сообщила специалист по общественному здоровью, член Балтийской ВИЧ-ассоциации Анда Кивите.

Большая часть ответственности за это лежит на школах и государственной системе образования, считает она.

Хорошо, когда о ВИЧ с молодежью говорят родители, школа, семейные врачи и другие специалисты в области здоровья, но в реальности больше половины молодежи не говорили с родителями о сексуальных вопросах, а ВИЧ - еще более редкая тема бесед родителей с детьми, отметила Кивите. Причем познания самих родителей о ВИЧ тоже далеко не полные и не всегда правильные.

По ее словам, в Латвии сейчас в группе молодежи в возрасте от 13 до 25 лет зарегистрировано 133 ВИЧ-инфицированных, то есть примерно один на каждые 2000 человек.

Новейших исследований об информированности молодежи о ВИЧ нет, а по данным проведенного в 2011 году опроса, эти знания очень низкие.

Для предотвращения новых случаев инфицирования нужна очень развитая система профилактики, подчеркнула специалист. Новые случае ВИЧ-инфицирования в наши дни возможно предупредить вообще, так как для этого есть все необходимые предпосылки, уверена она.

Однако в Латвии с профилактикой имеются серьезные проблемы на всех уровнях - от информирования общества до лечения ВИЧ-инфицированных.

Фото: medscape.com

Комментарии 9
Угу3 часа назад
Школы виноваты, а цены на г.ндоны не виноваты, любой школьник может купить?
Раньше 4 копейки стоил, а сейчас?
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Домовой3 часа назад
А что вы хотите? Мораль сейчас ( благодаря тем же СМИ ) не в почёте. Молодежь слишком рано и резво, без разбора вступает в многочисленные половые контакты. А потом " Оппа!Приплыли! " оказываются ВИЧ-инфицированными. Учите дальше первоклашек как гандоны надевать! А в результате получаете смертельный для народа результат.
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посторонний3 часа назад
А сейчас радужные западные ценности в каждый дом. И чем выше, тем больше этих ценностей.
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