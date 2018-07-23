Эксперт: любая альтернатива пластиковым пакетам вредит окружающей среде (8)
Любая альтернатива пластиковым пакетам так или иначе нанесет вред окружающей среде. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления Латвийской ассоциации по обслуживанию опасных отходов Андрей Лашков.
"Какой палец не кусай — все равно будет больно. Мы загрязняем окружающую среду либо с одной стороны, либо с другой. Ежегодно около 200 разных видов рыб погибают от того, что принимают пластиковые мешки за пищу. Бумажные пакеты являются альтернативой пластику, но они потребляют лесные ресурсы. В Ирландии с 2006 года начали использовать тканевые мешки, но на этой почве появляются новые проблемы. Если тканевый мешок использовать много раз, то его надо мыть, а это потребление большого количества порошков и моющих средств, которые также наносят вред природе", - сказал Лашков.
При этом, по его словам, запрет на бесплатные пакеты является хорошей попыткой решения проблемы загрязнения окружающей среды.
"Полный запрет со стороны директивы ЕС на выдачу бесплатных мешков — правильная мера. Нам надо подать сигнал обществу, что проблема существует, поскольку площадь плавающих островов мусора составляет уже около 230 тысяч квадратных метров", - заявил эксперт.
Напомним, с 2019 года в латвийских магазинах будет запрещено использовать бесплатные полиэтиленовые пакеты - это предусмотрено одобренными правительством поправками к закону об упаковке.
Для этого используется печь низкотемпературного пиролиза, с помощью которой можно производить из отходов жидкое горючее, аналогичное дизельному топливу». «Например, битое стекло можно использовать для производства тротуарной плитки, покрытий и других изделий. Также из мусора можно производить стройматериалы.
При низкотемпературном пиролизе мусор нагревают без доступа кислорода в специальной шахте до 900 градусов. В результате получаются горючие пиролитические газы и неспособные гореть пиролитическое масло и пикарбон (твердый уголь). Горючие газы и масло можно использовать в качестве топлива. Пиролизные остатки не содержат агрессивных веществ. Полученные продукты легко хранить и перевозить.
Но у нас же страна ХАЛЯВИЯ, что на гос. уровне, что на бизнесменском - срубить на халяву бабла НИЧЕГО не делая. Мусор? Закопать в землю и срубить поболее бабла.
Apkārt vien kremļa troļļi, okupanti, urlas, nejēgas, izdzimteņi, maukas, mīkstie, lūzeri, šizofrēniķi ar cāļa smadzenēm, deģenerāti, un tam visam pa vidu tu - civilizācijas austrumu robeža!!!!!!!! - parasts Latviešu nacionālists un Patriots, cilvēks, kas labi atceras okupāciju, cilvēks, kas 1990 gadā nenobijās no Lietuvā krievu armijas izlietajām asinīm kopā ar domubiedriem no Tautas Frontes stāvēja uz barikādēm..................
Un te rodas otrs jautājums - kāpēc tāds spēju apveltīts indivīds kā tu, diendienā, no rīta līdz vakaram, savu talantu iznieko sūdainā krievu interneta lapelē, rejot uz visiem pēc kārtas???????
Kas tad Tavā dzīvē un kurā brīdī ir nogājis greizi????
Laimīgs cilvēks nesēž diendienā internetā riedams uz citiem!