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Любая альтернатива пластиковым пакетам так или иначе нанесет вред окружающей среде. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления Латвийской ассоциации по обслуживанию опасных отходов Андрей Лашков.

"Какой палец не кусай — все равно будет больно. Мы загрязняем окружающую среду либо с одной стороны, либо с другой. Ежегодно около 200 разных видов рыб погибают от того, что принимают пластиковые мешки за пищу. Бумажные пакеты являются альтернативой пластику, но они потребляют лесные ресурсы. В Ирландии с 2006 года начали использовать тканевые мешки, но на этой почве появляются новые проблемы. Если тканевый мешок использовать много раз, то его надо мыть, а это потребление большого количества порошков и моющих средств, которые также наносят вред природе", - сказал Лашков.

При этом, по его словам, запрет на бесплатные пакеты является хорошей попыткой решения проблемы загрязнения окружающей среды.

"Полный запрет со стороны директивы ЕС на выдачу бесплатных мешков — правильная мера. Нам надо подать сигнал обществу, что проблема существует, поскольку площадь плавающих островов мусора составляет уже около 230 тысяч квадратных метров", - заявил эксперт.

Напомним, с 2019 года в латвийских магазинах будет запрещено использовать бесплатные полиэтиленовые пакеты - это предусмотрено одобренными правительством поправками к закону об упаковке.