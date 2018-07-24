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Во вторник, 24 июля, впервые в Ригу прибудут участники международного тура Gran Turismo с эксклюзивными автомобилями, такими как Ferrari, Porsche, McLaren и Lamborghini, чтобы показать на улицах столицы мощность около 30 000 лошадиных сил и принять участие в трехдневных соревнованиях на Бикерниекской трассе. У каждой остановки тура – своя тематика.

"Gran Turismo – это клуб владельцев супермашин, объединяющий членов со всего мира. Это мероприятие проводится не только для осмотра мощных автомобилей, но и для того, чтобы познакомиться с другими автолюбителями по всему миру", – рассказал организатор и член Gran Turismo Питер Тернстрем.

60 автомобилей мероприятия Gran Turismo Baltica зарезервированы давно. Мероприятие начнется, когда паром M/S Romantika прибудет в Ригу сегодня около 10:30.

Все автомобили отправятся из пассажирского порта Риги к отелю Radisson Blu Latvia, проезжая дополнительный специальный маршрут, где их и смогут наблюдать рижане.

Следующие три дня эти мощные автомобили и их водители встретятся на Бикерниекской трассе. Gran Turismo Baltica – частное мероприятие, однако в пятницу с 12:00 до 17:00 трасса будет открыта для всех желающих увидеть эти удивительные машины.

"Приглашаем всех 24 июля в 11:00 в Рижский пассажирский порт, чтобы проследить за выездом автомобилей до гостиницы Radisson Blu Latvija, а также в пятницу с 12 до 17 часов на Бикерниекскую трассу! Мы планируем устроить конкурс, победитель которого сможет пассажиром проехать в одном из автомобилей по трассе. Следите за информацией", – сообщил Тернстрем.

Источник: Riga.lv

Фото: flickr.com