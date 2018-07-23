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В связи c ремонтом водопроводной сети уже с 7:00 часов 23 июля до 24:00 часов 27 июля будет ограничено движение транспортных средств на Карля Улманя гатве около здания на ул. Цирулю, 4.

Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории.

При проведении работ в ночное время может превышаться допустимый уровень шума.