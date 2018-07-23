Общество |

Сегодня, после 19.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться ситуация в Валдгалской волости, где уже шестые сутки бушует пожар.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался во вторник, 17 июля, позже пламя распространилось и на лес. По данным программы ЕС Copernicus, выгорело 1010,5 га леса, что на 170 га больше, чем сутки назад.

Правительство сегодня на внеочередном заседании приняло решение поддержать просьбу о международной помощи в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

О том, что Латвия попросит международной помощи в тушении этого пожара, сегодня после заседания совета по кризисному управлению сообщили министр земледелия Янис Дуклавс и министр внутренних дел Рихард Козловскис.