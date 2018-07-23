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В понедельник температура воздуха не большей части территории Латвии поднялась до +27 +30 градусов, и на пяти станциях метеонаблюдений был побит температурный рекорд на 23 июля.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Руйиене и Бауске столбик термометра поднялся соответственно до отметки +29,6 и +30,1 градуса, побив рекорд 2010 года.

В Елгаве воздух прогрелся до +29,5 градуса, здесь сегодня побит рекорд 1992 года. В Салдусе зарегистрирована температура +29,4 градуса и побит рекорд жары 1997 года.

В Стенде температура в понедельник воздуха достигла +29 градусов, предыдущий рекорд максимальной температуры на 23 июля здесь был зафиксирован в 1925 году.

В Резекне рекорд жары на 23 июля был зарегистрирован в 2010 году, это +32,2 градуса.

В восточных краях Латвии сегодня прошли дожди, местами сильные и грозовые, на остальной части территории страны было сухо и солнечно.

Между тем, как свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков, как и на прошлой неделе, в ближайшие дни в Латвии будут часто образовываться грозовые облака, но сильный дождь ожидается лишь на небольших территориях.

Больше осадков ожидается на востоке страны, меньше в Курземе.

В первой половине недели ночная температура будет опускаться до +13 +19 градусов, днем будет +25 +30. Во второй половине недели станет теплее - воздух местами раскалится до +33 градусов, ожидается повышенная влажность.

По нынешним прогнозам синоптиков, жара может отступить во вторую неделю августа.

Жара этим летом приравнивается к жарким периодам 2010 и 2014 годов. В 2010 году жарко было с конца июня до середины августа, а в 2014 году был достигнут абсолютный рекорд температуры воздуха в Латвии, который составил +37,8 в Вентспилсском порту.

Фото: flickr.com/Andrius Aleksandravičius