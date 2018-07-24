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Во вторник в центральных районах Латвии ожидается облачная погода, однако солнечно будет в западных регионах и на востоке страны, пишет nra.lv.

Как отмечают синоптики, во многих районах пройдут грозы с ливнями, местами ожидается усиление ветра и град. Температура воздуха +25..+29 градусов, в центральных районах и на взморье – до +27 градусов.

В Риге сегодня преимущественно пасмурно, возможны ливни, а воздух прогреется до +25 градусов.