Синоптики предупреждают о ливнях и граде
Общество | 24 июля 2018 года, 07:46
Во вторник в центральных районах Латвии ожидается облачная погода, однако солнечно будет в западных регионах и на востоке страны, пишет nra.lv.
Как отмечают синоптики, во многих районах пройдут грозы с ливнями, местами ожидается усиление ветра и град. Температура воздуха +25..+29 градусов, в центральных районах и на взморье – до +27 градусов.
В Риге сегодня преимущественно пасмурно, возможны ливни, а воздух прогреется до +25 градусов.