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В понедельник, 23 июля, пропавший без вести 6 июля Дмитрий Мохов 1980 года рождения был найден в Резекненском крае мертвым, сообщили в Латгальском региональном управлении полиции. Об этом пишет rus.delfi.lv.

Согласно предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Дмитрия.

Напомним, 37-летний Дмитрий пропал 6 июля, выйдя из своего дома в Резекне по улице Кооперативу в неизвестном направлении.

Фото: Valsts policija