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Жительница Латвии на своей странице в соцсети Facebook опубликовала запись с фотографией мины военных времен, которую нашел ее помощник по садоводству. Однако женщина о взрывоопасном предмете узнала только через три недели после находки, пишет KasJauns.

"Утро. Мой муж поработал в конюшне, собирался уезжать. Тут наш работник - правая и левая рука - Каспар, так между прочим, спрашивает у Гунтара: "Слышь, что с этой бомбой делать будем?"", - написала хозяйка.

Оказалось, что три недели назад в теплицах проводились работы, во время которых тракторист выкопал не взорвавшуюся мину.

"Мужики ее положили в сторону, чтобы не мешала и под ногами не валялась", - добавила женщина.

Совсем скоро на место происшествия приехали саперы Национальных вооруженных сил, которые увезли опасный объект для безопасного уничтожения.

Как порталу KasJauns рассказала представитель Министерства обороны Сандра Брале, мина была найдена в Малпилсской волости.

"Учитывая пожароопасный период и то, что снаряд на месте уничтожить было невозможно, он был увезен и обезврежен в безопасном месте. Если такую мину неудачно бросить или задеть ее детонатор, возможен взрыв. Без присутствия специалистов такой взрывоопасный предмет двигать не рекомендуется", - указала представитель Минобороны.

Специалисты НВС подтвердили, что найденный объект был образцом боеприпасов времен Второй мировой войны. Снаряд является кумулятивной артиллерийской миной с механизмом детонации Spitback. Мина предназначен для пробивания брони.

Приблизительное количество взрывоопасного вещества в таком снаряде составляет 500 г.

По словам представителей НВС, мина скорее всего была запущена немецкой противотанковой пушкой Pak 40.

Фото: jauns.lv