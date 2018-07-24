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Сегодня, во вторник, 24 июля, открыла вновь открыла двери для читателей библиотека, которая теперь носит имя сразу двух Задорновых – Николая Павловича и Михаила Николаевича.

Теперь она находится в помещении рижского Дома Москвы. У библиотеки более 6000 постоянных читателей и огромный фонд очень хороших книг, многие из которых Михаил Задорнов лично отбирал, покупал и привозил в Ригу.

Новое помещение размером поменьше, чем предыдущее на ул. Алберта. Но здесь по-прежнему очень уютно и тепло. Даже надписи знаменитых гостей, которые были сделаны ими на стене библиотеки во время посещения, бережно перенесены в новый дом.

В пятницу, 20 июля, в Риге прошел вечер памяти писателя-сатирика Михаила Задорнова. Он ушел после тяжелой болезни в декабре 2017 года. На вечере о писателе и знаменитом земляке вспоминали те, кто его близко знал и любил - друзья по МАИ (Московскому Авиационному институту), молодые артисты из коллектива "Задорная компания" (театр ОСА), артисты Максим Галкин, Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов, Сергей Дроботенко, певец и композитор Брендон Стоун и рижский коллега Михаила Задорнова по творчеству Гарри Польский.

21 июня, в день, когда Задорнову исполнилось бы 70 лет, на кладбище в Дубулты, где он похоронен рядом с отцом, установлен памятник. Он сделан в виде раскрытой книги. В эти дни многие поклонники творчества Задорнова, в том числе и специально приезжающие из других стран, приходят сюда поклониться памяти человека, оставившего яркий след.

Библиотека была открыта Михаилом Задорновым в декабре 2009 года, к столетию отца-писателя, автора многих исторических романов. В свое время в Латвии Николаю Задорнову предложили возглавить русское отделение Союза писателей. Через два месяца он отказался от поста, потому что для этого ндо было вступать в партию. А он не хотел», - рассказывал его сын, Михаил Задорнов. Но со многими известными латышскими писателями, в том числе с Бирзниеком-Упитом, он очень дружил.

Статьи о Николае Задорнове можно найти в солидном томе "The Man of Achievment" ("Люди успеха", издание кебриджского библиографического центра) и Британской энциклопедии. Он автор 13 исторических романов, переведенных на разные языки. Его трилогия - "Цунами", "Симода" и "Хэда" -- была издана в Японии.

Михаил Задорнов бережно хранил память об отце и переиздал собрание его сочинений. В рижскую библиотеку он вложил много сил, энергии и души. И очень хотел, чтобы она сохранилась для людей. Так и будет.