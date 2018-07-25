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Жительница Бауски по имени Солвита, невольно ставшая свидетельницей лесного пожара, который ей же с мужем пришлось тушить, в соцсети Facebook обратилась к жителям с призывом бережно относиться к своей земле.

По ее словам, патриотизм заключается не в Белых скатертях и стенах со свечами, не в красно-бело-красных ленточках, прикрепленных к одежде, и не надписях на майке "латыш". По мнению Солвиты, патриотизм - это, в первую очередь, бережное отношение к земле, на которой живешь.

Солвита рассказала в своем аккаунте на Facebook, как ей с мужем пришлось бороться с огнем, как в этом им помогли начальные знания об огне и как его можно потушить при помощи подручных средств.

"Люди, не идите в лес! Если не можете без курения, выпивки пива и буянства — не идите в лес!!! Даже близко не подходите!!! Поезжайте на фестивали (чем дальше, тем лучше), гуляйте по городу, сидите в кабаках! Всем будет лучше", - написала женщина, которой пришлось тушить пожар, вызванный неосторожным обращением с огнем других людей.

По словам Солвиты несколько дней назад она с мужем на мотоцикле отправилась по грибы в определенное место и внезапно перед ними открылась "страшная картина" - лесной пожар.

"Сердце почти остановилось от ужаса, когда мы увидели, задымленный лес и пламя огня. Понимаем, что ничего, чем тушить пожар у нас нет. Испытали чувство беспомощности. В мотоцикле нашелся старый плед, а у меня высокие кожаные "огнеупорные" сапоги. Делали, что могли, вызвали подмогу, огонь сдержали (так как горело около 150 квадратных метров), дождались приезда ответственных служб и только, когда убедились, что лес остался в надежных руках, отправились домой", - написала женщина, опубликовав снимок с места ЧП.

Также очевидица лесного пожара поделилась своими выводами после такой ситуации.

1. В службе спасения работают очень взвешенные профессиональные люди, достойны уважения все заданные ими вопросы, так как не так легко понять, где ты в лесу находишься и логически рассказать тем, кто там никогда не бывал.

2. Два человека могут сделать очень многое, если не боятся и делают - оценив свои силы и собрав все свои знания об огне и о том, как ограничить его распространение.

3. Лесники — фантастические люди, у которых к грибникам/ягодникам определенные чувства и их можно понять.

4. Секунды и минуты играют очень и очень важное значение.

5. Учите детей, учитесь сами, как ориентироваться в лесу, так как очень помогли знания о лесных кварталах, а ближайших населенных пунктах, дорогах, автобусных остановках.

6. Знания, как действовать в таких ситуациях - дороже золота.

7. Огонь - это страшно.

Также Солвита написала, что побудило ее на такие откровения.

Почему я это пишу, а потому, что мне очень жаль, что люди поступают так безответственно. По моему мнению, патриотизм заключается не в Белых скатертях и стенах для свечей, а также не в красно-бело-красных ленточках, прикрепленных к одежде. Это не надпись на майке "латыш" и аусеклитисы.

Патриотизм для меня - это любить свою землю ежедневно! Сохранять лес и море. Сохранять природу, чтобы у моих детей и внуков были белые дюны, с которых можно любоваться душистым сосновым лесом, который можно слушать, по которому можно гулять.

Видя посреди леса пивные бутылки, упаковки из под чипсов, разбитые лампочки, окурки - я задаю безответные вопросы: вы, дамы и господа, где воспитывались? Или вы полагаетесь на ежегодный субботник? В ваших головах гуляет ветер? Может у вас руки-крюки, чтобы за собой убрать? Нет, я не буду снисходительной, я зла на людей, которые не уважают свою землю.

И еще. Те грибники - любители природы, побывавшие в этом месте до нас, можете ли вы представить себе последствия своих действий, что могло случиться???

Перед тем, как идти в лес — свои привычки или пороки оставьте за пределами леса. И используйте свой ум — чем чаще используете, тем чаще будет работать! Плохое образование вместе с плохим воспитанием имеет далеко идущие последствия.

"Фото сделано после тушения лесного пожара", - подписала снимок женщина.