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Рекламист Эрик Стендзениекс на своей странице в Facebook обрушился с острой критикой в адрес Национального объединения VL-TB/LNNK из-за того, что нацблок выступает против перевода информации самоуправлений на другие языки.

"Что с вами такое? Вы вечно оскорблены и вечно находитесь под угрозой. Вы понимаете, что ваша политика в течение 20 лет ни больше, ни меньше является преступлением. Я думаю, что предоставить тетеньке буклет на понятном ей языке – это конец Латвии. Вся наша культура, самосознание, традиции, искусство, национальность и будущее – все окажется в мусорном ведре", - иронизирует Стендзениекс.

Он считает, что если все латвийское самосознание может разрушить бабушка с листочком на русском языке, то такое самосознание ничего и не стоит.

"За последние 20 лет вы показали слабую страну, жители которой пытаются защитить последние крохи самосознания и поэтому ревниво и агрессивно реагируют на такие детали, над которыми в других странах только бы посмеялись. Вы лишили возможности народа радоваться за свое государство за его силу, хребет и ценности. Вместо этого после себя вы оставили вечные страхи, неверие в свои силы и самое худшее - отсутствие юмора и самоиронии", - написал рекламист.

Он добавил, что нацблок исключительно вредит Латвии.

"Это мое личное мнение, но я думаю, что вы худшее, что произошло с Латвией после восстановления независимости. Намного хуже, чем Компонент обязательной закупки (КОЗ). Предприниматели не могут совершить столько зла, как группа идеологов, которая от выборов до выборов в народ внедряет страх, ненависть, а теперь еще и действительно разрушительную проблему для нации – информационные бюллетени самоуправления на русском и английском языках",- написал Стендзениекс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало на 70 евро некоторых депутатов Резекнеской и Аглонской краевых дум за то, что те потратили бюджетные средства самоуправлений на перевод информационных бюллетений на русский язык.

Фото: flickr.com/British Council Latvia