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На странице в Facebook пользовательница Александра из Резекне рассказала о поведении диспетчера Службы неотложной медицинской помощи, которое, по ее словам, не выдерживает никакой критики.

Женщина написала, что случайно встретила на улице человека, который просил вызвать ему «скорую». Она поспешила помочь, но диспетчер после недолгого разговора положила трубку.

«Сегодня с сестрой на улице встретили человека, который просил вызвать «скорую», так как ему стало плохо с сердцем. У мужчины в руках были лекарства и уколы. Мы набрали номер «скорой», объяснили подробно ситуацию, но что диспетчер попросила нас узнать, есть ли у больного при себе 40 евро, чтобы он смог оплатить вызов медиков, иначе машины не будет», - пишет Александра.

Она добавила, что начала по телефону требовать от медиков выполнения своих обязанностей, но в итоге разговор на том конце провода прекратили.

«"Мы не делаем уколы. А если вы такие сердобольные, то сделайте ему укол сами". Вот, что нам ответили, после чего положили трубку. Мужчина со слезами на глазах пошел в сторону дома и начал терять сознание. Усадив его, мы вызвали «скорую» еще раз, и она, слава богу, приехала. Верю в силу Facebook. Девушка-диспетчер, жизнь – бумеранг», - написала Александра.

Фото: /twitter.com/aprinkislv