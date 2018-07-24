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Во вторник в середине дня в центральной части Латвии ожидаются гроза и сильные ливни, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во время грозы возможны также град и шквальный ветер.

Ненастье продлится до вечера, прогнозируют синоптики.

Фото из Flickr/Chris Lanzarotti