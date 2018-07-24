Синоптики предупреждают о сильной грозе в центральной части Латвии (1)
Общество | 24 июля 2018 года, 13:36
Во вторник в середине дня в центральной части Латвии ожидаются гроза и сильные ливни, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во время грозы возможны также град и шквальный ветер.
Ненастье продлится до вечера, прогнозируют синоптики.
Фото из Flickr/Chris Lanzarotti
Ну как всегда нашы синоптики где граза где град чучуть по маросило и всё ) зря зонтик взял
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