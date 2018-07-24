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Верховный суд в июле оставил в силе приговор о 28-дневном тюремном заключении для мужчины, который опубликовал в интернете запись, разжигающую ненависть против чернокожих, свидетельствует публично доступное решение суда.

Впрочем, в тюрьме осужденный не окажется, поскольку ему засчитано время, которое он провел в медицинском учреждении, где проводились экспертизы.

Ранее Рижский городской суд признал мужчину невиновным, однако прокурор решил идти дальше, дойдя до окружного суда, который увидел признаки разжигания ненависти.

Мужчина также решил оспорить обвинительный приговор, утверждая, что говорил о гигиене отдельных людей, а не пытался оскорбить целую расу. При этом, слово "негр" он не использовал в качестве оскорбления.

В своей записи осужденный мужчина говорил, что ему не нравится, что спортивный клуб в Риге посещают чернокожие люди.

Он также написал, что каждый чернокожий, вероятно, носит в себе заболевания, угрожающие европейцам. Помимо этого, мужчина сравнил чернокожих с обезьянами, утверждая, что их права нужно ограничить, к примеру, запретами на посещения спортивных клубов.

Учитывая все это, Верховный суд решил оставить в силе обвинительный приговор.

Фото: pexels.com