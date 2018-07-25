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Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы отмечает, что лесной пожар в Талсинском крае не повлиял на качество воздуха в столице, оснований для опасения, что в Ригу придет смог, в настоящее время нет.

Портал Riga.lv подготовил информационное сообщение, как вести себя в лесу, особенно, когда объявлен пожароопасный период.

Лесной пожар может начаться даже из-за брошенного на тропинку окурка сигареты. Его очень трудно тушить, ущерб, нанесенный лесным угодьям, огромен. Поэтому, отправляясь в лес за ягодами, на пикник или просто на прогулку, помните о важных правилах пожарной безопасности.

Находясь в лесу, все жители должны соблюдать требования пожарной безопасности. В целях снижения риска возникновения лесных пожаров существуют определенные запреты и ограничения, за несоблюдение которых предусмотрены административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность.

Находясь в лесу и на болоте, запрещено:

бросать горящие или тлеющие спички, окурки и другие подобные предметы;

жечь костер (за исключением специально предусмотренных мест, которые не допускают распространения огня за пределы этого места);

оставлять костер без присмотра;

жечь мусор;

ездить на механических транспортных средствах по лесу и болоту за пределами дороги;

совершать любые другие действия, которые могут привести к пожару.

За лесом ведут наблюдение с вышек

С наступлением пожароопасного периода Государственная служба леса организовывает дежурства на вышках. Если над верхушками деревьев поднимается дым, тогда можно определить, где возник пожар. Поэтому любые работы вблизи леса, которые могут вызвать большой дым, нельзя проводить без согласования, чтобы не вводить в заблуждение дежурных, и не вызывать ложную тревогу.

Разработчики леса должны соблюдать требование, согласно которому в пожароопасный период сжигать на вырубке остатки деревьев можно только с письменного разрешения Государственной службы леса.

Владельцы леса должны позаботиться, чтобы дороги и просеки были освобождены от поваленных деревьев и кустов, чтобы в случае необходимости могли проехать пожарные машины. Кроме того, собственникам лесных участков надо знать, что в их обязанности входит наблюдение за лесом после ликвидации пожара.