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Оценивая работы по тушению масштабного пожара на торфянике и в лесу в Валдгалдской волости и чтобы обеспечить достаточные ресурсы в кризисных ситуациях, Латвия рассмотрит возможность покупки многофункциональных вертолетов, сообщила советник министра внутренних дел Рихарда Козловскиса по общественным отношениям Дайга Холма.

"Было бы неплохо приобрести два ли три. Было бы оптимально, если вертолеты можно было бы использовать при тушении пожара такого рода. Стоит отметить, что мы очень зеленая страна, где много леса. Засушливая погода не только в одном регионе, а по всей Латвии", - сказал министр.

Возникшая ситуация показала, что ресурсов для тушения столь крупных пожаров в Латвии не хватает. Вертолеты есть в распоряжении Национальных вооруженных сил, но других возможностей нет, и пришлось обратиться за международной помощью.

Для тушения пожара в Валдгалской волости очень нужна именно авиатехника, так как из-за большой площади горения пожарные не могут добраться в ее центр, где к тому же начали валиться деревья, а это опасно. Поэтому требуются вертолеты, а потенциально - и самолеты.

Латвия запросила помощь на тушение пожара с воздуха у стран ЕС, однако свободных вертолетов нет, так как в нескольких странах Евросоюза также горят леса.

На данный момент на призыв о помощи откликнулась Белоруссия, ответственные министерства готовят необходимые документы.

фото ГПСС, Госполиция