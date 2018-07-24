В Латвии от жары плавится асфальт (1)
Общество | 24 июля 2018 года, 20:56
В условиях продолжающейся жары накалилось черное покрытие автодорог, и отдельные места на государственных автодорогах стали скользкими, предупреждает ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs(ЛАУ).
Работники предприятия обрабатывают такие места, посыпая песком или мелким щебнем, что улучшает сцепку колес и поверхности дороги.
Как пояснили в ЛАУ, при нагревании дорожного покрытия более чем до +50 градусов битум становится мягким. Возможность скользких мест выше на дорогах, находящихся в плохом техническом состоянии, где ямы заделываются битумной эмульсией.
ЛАУ просит автоводителей быть внимательными и соблюдать скорость, соответствующую условиям на дороге.
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Кто это переводил, Гугел?
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