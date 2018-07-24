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В условиях продолжающейся жары накалилось черное покрытие автодорог, и отдельные места на государственных автодорогах стали скользкими, предупреждает ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs(ЛАУ).

Работники предприятия обрабатывают такие места, посыпая песком или мелким щебнем, что улучшает сцепку колес и поверхности дороги.

Как пояснили в ЛАУ, при нагревании дорожного покрытия более чем до +50 градусов битум становится мягким. Возможность скользких мест выше на дорогах, находящихся в плохом техническом состоянии, где ямы заделываются битумной эмульсией.

ЛАУ просит автоводителей быть внимательными и соблюдать скорость, соответствующую условиям на дороге.

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