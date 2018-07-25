На Латвию из России надвигается зной в +34 градуса (5)

фото

Общество | 25 июля 2018 года, 08:37

В конце этой недели в Латвию придет волна жары с восточной стороны, из России, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Согласно нынешним прогнозам, воздух в субботу, 28 июля, раскалится до +31...+34 градусов, под влиянием восточного ветра жара будет на несколько градусов меньше на побережье Рижского залива, где сохранится очень теплая вода. В свою очередь самая холодная вода и зной ожидается на Видземском побережье и западном побережье в Курземе.

Схожая погода прогнозируется и в воскресенье, лишь на востоке страны жара может немного спасть. Минимальная температура воздуха в ночь на субботу и воскресенье будет +18..+23 градуса.

Об усилении жары сообщают и другие источники, но там варьируются сроки и степень жары. Возможно, на следующей неделе температура воздуха будет превышать 30-ти градусную отметку.

В ближайшую неделю усилится влияние антициклона, поэтому преимущественно ожидается солнечная погода. В течение нескольких дней вероятны грозы.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 5
осадочек29 минут назад
Назначили виновного?
1
Ответить
*****27 минут назад
Опять Путин виноват?
1
Ответить
Пофиг жара12 минут назад
Блииинн,мягкая сила не прошла,теперь что,жаркую силу в ход пустили?Ну Путин,хитрован,всякими поскудными методами пытается задушить нашу демократию.Пусть шлёт жару,мы готовы,пересидим в реках и на море,но врагу не здадимся.Наше патриотичное правительство нам поможет победить Путинскую жару, очередным повышением цен на электричество.
Ответить