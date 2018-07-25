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Жители Иецавы стали активно жаловаться местному самоуправлению, поскольку из-за жары в земгальском городе стоит неприятный запах, который идет от ближайших мусороперерабатывающих предприятий, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Представители компаний только частично признают, что их деятельность создает острые запахи. Тем временем жалобы жителей все копятся, но без заметного успеха. Вонь в Иецаве с перерывами ощущается уже на протяжении многих недель. Горожане реагируют на запах по-разному, но заметная часть иецавчан очень недовольна.

Они также обеспокоены тем, как вонь повлияет на их здоровье.

"Ответ всегда один и тот же, что не вредно, но если человек запах не переносит, значит он вредный", - рассказал один из жителей Иецавы Бруно.

Часть горожан советуют воспринимать неприятный запах как неотъемлемую часть деревенской жизни.

"Мы все деревенские люди, мы привыкли к этому. Это сельскохозяйственное сырье, которое используют крестьяне, к этому нужно привыкнуть, тут ничего не поделаешь", - указал работающий в Иецаве Андрис.

В свою очередь владелица придорожного кафе Viestarti Илзе Скрастиня указала, что запах становится визитной карточкой Иецавы - весь город ассоциируется с вонью. К сожалению, из-за понятных причин такая "изюминка" не идет на пользу городу.

"Сюда подъезжают люди, открывают двери, водитель вылезает наружу - вонь! Ну, и он сразу залезает обратно и уезжает. Кто же на террасе снаружи сможет поесть под такой запах, ничего в рот не запихнуть", - отметила она.

Недалеко от кафе и в других окрестностях Иецавы работает множество предприятий, которые могут быть причиной вони. Большая часть из них находится на севере города, чтобы западный ветер уносил запахи прочь от Иецавы, однако в условиях безветрия или смены направления ветра, вонь остается в городе.

Дочернее предприятие Balticovo Egg Energy из птичьих отходов производит биогаз и удобрение. Хотя хозяин фирмы Евгений Рябко утверждает, что сам к запаху привык, людям со стороны вонь вблизи предприятия чувствуется очень хорошо.

"Утверждать, что это мы, я не могу. Я не могу сказать, мешает ли этот запах, мы тут нормально работаем, никаких дополнительных действий мы предпринять не можем, чтобы увеличить или уменьшить концентрацию запаха", - указал он.

Биогаз производит также предприятие Agro Iecava, там не используют птичьи отходы - запах может идти от других веществ.

По словам мэра Иецавской думы Айвара Мачека, все жители на данный момент являются заложниками ситуации.

Политик указал, что работники самоуправления реагируют на жалобы горожан. Дума обратилась к членам правления предприятий и к Государственной службе охраны окружающей среды.

"Мы постараемся договориться и достигнуть понимания с предпринимателями, чтобы они, возможно, меньше занимались своей деятельностью в жару. Чтобы смотрели, в каком направлении дует ветер, но кажется, что от запаха не избавимся пока эти компании будут работать", - заявил мэр Иецавы.

Государственная служба охраны окружающей среды (ГСОС) подтвердила телеканалу LNT, что в городе действительно чувствуется усиленный запах. Были проведены измерения запаха и сейчас работники службы ждут их результатов. После того как будут известны необходимые данные, можно будет принимать решение о дальнейших действиях.

На данный момент в ГСОС считают, что было сделано все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Тем временем самоуправление призывает жителей сообщать о местах, откуда ощущается запах.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš