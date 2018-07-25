Общество |

Праздник песни является эффективным инструментом интеграции, однако то, что это мероприятие было недостаточно освещено в русскоязычных СМИ, указывает на различие в ценностях. Такое мнение в интервью газете Neatkarīga высказала министр культуры Даце Мелбарде.

Отвечая на вопрос журналиста Элиты Вейдемане о том, заметила ли министр, что "русские СМИ игнорировали праздник Песни и танца", и в этих СМИ "царил ледяной холод", она отметила, что это вопрос разницы ценностей.

"Это указывает на то, что часть русских СМИ не является независимой и базируются на других ценностях. Если кто-то о красоте Праздника песни пишет презрительно, то "странный" для него будет слишком слабым обозначением. На самом деле в Празднике песни участвовали много представителей нацменьшинств...", - заявила министр.

Ранее Mixnews уже сообщал, что латвийский публицист Рита Эва Нашениеце обвинила русскоязычные СМИ в том, что они игнорируют освещение Праздника песни и танца. В ответ комментаторы обвинили Нашениеце во лжи, указав ей на регулярное освещение русскоязычными журналистами этого мероприятия.

Фото: flickr.com/Latviesi.com